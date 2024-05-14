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GIGABYTE GTX 1660 Super グラフィックボード
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商品の詳細
GigabyteのGeForceGTX1660Superです！
約1年前に中古でPCゲーム用に購入。故障などなく使えていました。
本体には傷や汚れ、ホコリがあります。
付属品は画像の通り、外箱とディスク、説明書等です。
型番:GIGABYTEGV-N166SOC-6GD
メモリ6GB
GDDR6
#GIGABYTE
人気グラフィックボードモデル···GTX1660super
種類···グラフィックボード
GPU/シリーズ名···GTX
約1年前に中古でPCゲーム用に購入。故障などなく使えていました。
本体には傷や汚れ、ホコリがあります。
付属品は画像の通り、外箱とディスク、説明書等です。
型番:GIGABYTEGV-N166SOC-6GD
メモリ6GB
GDDR6
#GIGABYTE
人気グラフィックボードモデル···GTX1660super
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商品の説明
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