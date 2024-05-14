GIGABYTE GTX 1660 Super グラフィックボード

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商品の詳細

GigabyteのGeForceGTX1660Superです！



約1年前に中古でPCゲーム用に購入。故障などなく使えていました。



本体には傷や汚れ、ホコリがあります。

付属品は画像の通り、外箱とディスク、説明書等です。



型番:GIGABYTEGV-N166SOC-6GD

メモリ6GB

GDDR6



#GIGABYTE



人気グラフィックボードモデル···GTX1660super



種類···グラフィックボード

GPU/シリーズ名···GTX