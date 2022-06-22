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APPLE MacBookPro 13インチ
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商品の詳細
APPLEMacBookPro13インチ
#Apple
#APPLE
画面サイズ···13～14.4インチ
製品年式···2020
CPU種類···AppleM1
OS···MacOS
メモリ···16〜31GB
SSD容量···256～511GB
メモリ16GBです。
一年ほど使いましたがキーボードはほとんど外付けのキーボード使用していました。
購入時は30万円くらいでした。
動きなど問題ございません。
#Apple
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画面サイズ···13～14.4インチ
製品年式···2020
CPU種類···AppleM1
OS···MacOS
メモリ···16〜31GB
SSD容量···256～511GB
メモリ16GBです。
一年ほど使いましたがキーボードはほとんど外付けのキーボード使用していました。
購入時は30万円くらいでした。
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商品の説明
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