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APPLE MacBookPro 13インチ

アップル

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商品の詳細

APPLEMacBookPro13インチ

#Apple
#APPLE

画面サイズ···13～14.4インチ

製品年式···2020
CPU種類···AppleM1
OS···MacOS
メモリ···16〜31GB
SSD容量···256～511GB

メモリ16GBです。
一年ほど使いましたがキーボードはほとんど外付けのキーボード使用していました。

購入時は30万円くらいでした。
動きなど問題ございません。

商品の説明

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