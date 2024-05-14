  • アップル純正・日本正規品 ・最新モデル マジックマウス（第3世代）
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アップル純正・日本正規品 ・最新モデル マジックマウス（第3世代）

アップル

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アップル純正・日本正規品 ・最新モデル マジックマウス（第3世代）
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商品の詳細

Appleのマジックマウスの2021年製第3世代です。
（2023年現在販売されている型）

作業する時に使おうと思い購入して開封して1.2回使用しましたがiPhoneで作業することがおおいのでほぼ未使用になります。

アップル純正・日本正規品
・最新モデルマジックマウス（第3世代）
・製品型番：MK2E3J/A
・定価：10.800円

種類···マウス

ケーブル···ワイヤレス(無線)

商品の説明

アップル純正・日本正規品 ・最新モデル マジックマウス（第3世代）
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