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アップル純正・日本正規品 ・最新モデル マジックマウス（第3世代）
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￥2796税込
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商品の詳細
Appleのマジックマウスの2021年製第3世代です。
（2023年現在販売されている型）
作業する時に使おうと思い購入して開封して1.2回使用しましたがiPhoneで作業することがおおいのでほぼ未使用になります。
アップル純正・日本正規品
・最新モデルマジックマウス（第3世代）
・製品型番：MK2E3J/A
・定価：10.800円
種類···マウス
ケーブル···ワイヤレス(無線)
（2023年現在販売されている型）
作業する時に使おうと思い購入して開封して1.2回使用しましたがiPhoneで作業することがおおいのでほぼ未使用になります。
アップル純正・日本正規品
・最新モデルマジックマウス（第3世代）
・製品型番：MK2E3J/A
・定価：10.800円
種類···マウス
ケーブル···ワイヤレス(無線)
商品の説明
Mac Info】祝、新モデル! Apple純正マウス「Magic Mouse」のメリット ...
Magic Mouse - ホワイト（Multi-Touch対応）
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Magic Mouse - ブラック（Multi-Touch対応）
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