canon PV-123 小型印刷機 - PC周辺機器

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canon PV-123 小型印刷機
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￥2535税込
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商品の詳細
CanonPV-123-SB
使用に伴う傷ありますがまだまだお使いいただけます。
何度か使ったものの出番がなくずっとしまっておりました。お試し用のプリント用紙も入っておりますのですぐに印刷可能です。
BLUETOOTH有
USB有無種類:USB2.0
color:ピンク
カラー印刷
ダイレクトプリント機能有
プリント方式:ZINK
#キヤノン
#Canon
使用に伴う傷ありますがまだまだお使いいただけます。
何度か使ったものの出番がなくずっとしまっておりました。お試し用のプリント用紙も入っておりますのですぐに印刷可能です。
BLUETOOTH有
USB有無種類:USB2.0
color:ピンク
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ダイレクトプリント機能有
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商品の説明
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