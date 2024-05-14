canon PV-123 小型印刷機 - PC周辺機器

商品の詳細

CanonPV-123-SB



使用に伴う傷ありますがまだまだお使いいただけます。

何度か使ったものの出番がなくずっとしまっておりました。お試し用のプリント用紙も入っておりますのですぐに印刷可能です。



BLUETOOTH有

USB有無種類:USB2.0

color:ピンク

カラー印刷

ダイレクトプリント機能有

プリント方式:ZINK



#キヤノン

#Canon