GARMIN VIVOSMART4 BLACK L

商品の詳細

GARMINVIVOSMART4BLACKLです。



気軽に健康管理ができます！！

コンパクトなので、付けていても私はあまりストレスになりませんでした。



使用に伴う傷、スレがあります。使用する分には問題ありません。(参考に写真を添付します)

ご了承のうえ、ご購入願います。



付属品は写真のものが全てです。



すり替え防止のため、返品はご容赦願います。

不明点は必ずご購入前にお問い合わせいただき、ご購入後のクレームはご遠慮ください。

中古品であることをご了承のうえ、ご購入をお願いいたします。



※箱を畳んで発送する場合があります。



BLUETOOTH対応有

CASEMATERIAL:SYNTHETIC

CATEGORY:HEALTH\u0026FITNES

DESIGN:WATCH/BRACELET

DISPLAYSHAPE:FULLRECTANGULA

FITSFORBRAND(CW):FORMOREBRANDS

GPSHARDWARE:NOGPSHW

OPERATINGSYST_CoreW:CLOSEDPROPRIET

SLEEPINGTRACKER:YES

color:BLACK

タッチコントロール有

ディスプレイ種類(CoreWear):OLED

ヘルス\u0026フィットネストラッカータイプ:アクティビティ/スリープトラッカー

モバイルデバイスコネクション:WIRELESS

加速度センサー有

心拍数モニター有

防塵・防水機能:NO



#GARMIN

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