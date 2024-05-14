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GARMIN VIVOSMART4 BLACK L
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商品の詳細
気軽に健康管理ができます！！
コンパクトなので、付けていても私はあまりストレスになりませんでした。
使用に伴う傷、スレがあります。使用する分には問題ありません。(参考に写真を添付します)
ご了承のうえ、ご購入願います。
付属品は写真のものが全てです。
すり替え防止のため、返品はご容赦願います。
不明点は必ずご購入前にお問い合わせいただき、ご購入後のクレームはご遠慮ください。
中古品であることをご了承のうえ、ご購入をお願いいたします。
※箱を畳んで発送する場合があります。
BLUETOOTH対応有
CASEMATERIAL:SYNTHETIC
CATEGORY:HEALTH\u0026FITNES
DESIGN:WATCH/BRACELET
DISPLAYSHAPE:FULLRECTANGULA
FITSFORBRAND(CW):FORMOREBRANDS
GPSHARDWARE:NOGPSHW
OPERATINGSYST_CoreW:CLOSEDPROPRIET
SLEEPINGTRACKER:YES
color:BLACK
タッチコントロール有
ディスプレイ種類(CoreWear):OLED
ヘルス\u0026フィットネストラッカータイプ:アクティビティ/スリープトラッカー
モバイルデバイスコネクション:WIRELESS
加速度センサー有
心拍数モニター有
防塵・防水機能:NO
#GARMIN
#GARMIN
商品の説明
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