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Canon標準ズームレンズ EF-S18-55mm F4.0-5.6IS STM

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商品の詳細

CANONZOOMLENSEF-S18-55mm1:4-5.6ISSTM

使用しないので出品いたします。
防湿庫で保管していました。

中古品であることをご理解いただける方のみご購入ください。

商品の説明

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