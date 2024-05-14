  • 専用　　HDMI 4K60fpsキャプチャーボード j5create JVA04
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専用　　HDMI 4K60fpsキャプチャーボード j5create JVA04

Gterse

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専用　　HDMI 4K60fpsキャプチャーボード j5create JVA04
専用　　HDMI 4K60fpsキャプチャーボード j5create JVA04
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

キヨシ様専用




5createUSB-CHDMIゲームキャプチャーボート4K画面プレイ対応FHD1080p実況配信ゲーム録画【アルミ素材筐体/パーティー録音対応/UVC対応】
JVA04

キャプチャーボード本体
USBケーブル
説明書

商品の説明

専用　　HDMI 4K60fpsキャプチャーボード j5create JVA04
j5create HDMIビデオキャプチャカード USB-Cポート付き 3.5mm Auxとマイク 1080p 60FPS ビデオとオーディオ録画対応 4Kパススルー PC Xbox Playstation ライブストリーミング用 HDMIケーブル付属 (JVA04)
専用　　HDMI 4K60fpsキャプチャーボード j5create JVA04
j5create HDMIビデオキャプチャカード USB-Cポート付き 3.5mm Auxとマイク 1080p 60FPS ビデオとオーディオ録画対応 4Kパススルー PC Xbox Playstation ライブストリーミング用 HDMIケーブル付属 (JVA04)
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j5create 4k30fps録画配信 HDMI キャプチャーボード 4K60Hz 無遅延パススルー HDR対応 Power Delivery60W対応 コールドシュー1/4ネジ穴 LED表示 アルミ筐体 Windows/Mac/Android対応 ゲーム実況 ライブ配信 JVA14-EJ
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