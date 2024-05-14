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専用 HDMI 4K60fpsキャプチャーボード j5create JVA04
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￥2660税込
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商品の詳細
キヨシ様専用
5createUSB-CHDMIゲームキャプチャーボート4K画面プレイ対応FHD1080p実況配信ゲーム録画【アルミ素材筐体/パーティー録音対応/UVC対応】
JVA04
キャプチャーボード本体
USBケーブル
説明書
5createUSB-CHDMIゲームキャプチャーボート4K画面プレイ対応FHD1080p実況配信ゲーム録画【アルミ素材筐体/パーティー録音対応/UVC対応】
JVA04
キャプチャーボード本体
USBケーブル
説明書
商品の説明
j5create HDMIビデオキャプチャカード USB-Cポート付き 3.5mm Auxとマイク 1080p 60FPS ビデオとオーディオ録画対応 4Kパススルー PC Xbox Playstation ライブストリーミング用 HDMIケーブル付属 (JVA04)
j5create HDMIビデオキャプチャカード USB-Cポート付き 3.5mm Auxとマイク 1080p 60FPS ビデオとオーディオ録画対応 4Kパススルー PC Xbox Playstation ライブストリーミング用 HDMIケーブル付属 (JVA04)
JVA04 USB Type-C ゲームキャプチャー – new-jp-j5create
j5create HDMIビデオキャプチャカード USB-Cポート付き 3.5mm Auxとマイク 1080p 60FPS ビデオとオーディオ録画対応 4Kパススルー PC Xbox Playstation ライブストリーミング用 HDMIケーブル付属 (JVA04)
JVA04 USB Type-C ゲームキャプチャー – new-jp-j5create
j5 create ジェイファイブ クリエイト 4Kパススルー対応 USB Type-C HDMI ゲームキャプチャー JVA04-A
JVA04レビュー】4Kパススルー機能付きのキャプチャーボード！【PR ...
JVA04 USB Type-C ゲームキャプチャー – new-jp-j5create
JVA04 USB Type-C ゲームキャプチャー – new-jp-j5create
j5create 4k30fps録画配信 HDMI キャプチャーボード 4K60Hz 無遅延パススルー HDR対応 Power Delivery60W対応 コールドシュー1/4ネジ穴 LED表示 アルミ筐体 Windows/Mac/Android対応 ゲーム実況 ライブ配信 JVA14-EJ
j5create JVA04 USB Type-C ゲームキャプチャー ブラック
JVA06 デュアルHDMIキャプチャーボード – new-jp-j5create
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