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MacBook Air 15インチ
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商品の詳細
アップルMacBookAir15インチAppleM2チップ搭載モデル[2023年モデル/SSD256GB/メモリ8GB/8コアCPUと10コアGPU]スペースグレイMQKP3J/A
画面サイズ···14.5～16.9インチ
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商品の説明
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