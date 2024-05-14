Insta360 自撮り棒 3m

商品の詳細

Insta360自撮り棒3mです。



箱はなく本体のみです。

持ち手の部分が若干白くなっている箇所があります。（3枚目の写真参照）

他には目立つような傷や汚れはありません。



中古であることをご理解の上ご購入お願いいたします。