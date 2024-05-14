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Insta360 自撮り棒 3m

Lterse

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Insta360 自撮り棒 3m
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商品の詳細

Insta360自撮り棒3mです。

箱はなく本体のみです。
持ち手の部分が若干白くなっている箇所があります。（3枚目の写真参照）
他には目立つような傷や汚れはありません。

中古であることをご理解の上ご購入お願いいたします。

商品の説明

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