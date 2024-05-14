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Canon 純正インク BCI-381+380/5MP 5色パック L判つき ②
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￥1938税込
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商品の詳細
・Canonキャノン純正インクBCI-381+380/5MP5色マルチパックL判つきです
・内部ブリスター未開封の未使用品5色とL判のセットです
・発送サイズの都合上、外箱を台紙にして貼り付けて発送しますのでその旨ご了承ください
・値下げ交渉はご遠慮ください(返信しません)
・即日発送します
写真3枚目の取付期限のものになります
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商品の説明
Canon 純正 インクカートリッジ BCI-381(BK/C/M/Y)+380 5色マルチパック BCI-381+380/5MP 長さ:5.3cm 幅:13.9cm 高さ:10.75cm
Canon 純正 インクカートリッジ BCI-381(BK/C/M/Y)+380 5色マルチパック 小容量タイプ BCI-381s+380s/5MP
Canon 純正 インクカートリッジ BCI-381(BK/C/M/Y)+380 5色マルチパック BCI-381+380/5MP 長さ:5.3cm 幅:13.9cm 高さ:10.75cm
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