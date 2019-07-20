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TAMRON 17-28mm F2.8 Di III RXD A046 E
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￥22225税込
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商品の詳細
今年3月に新品で購入しました
目立った傷汚れはないと思います
ソニーEマウントです
マルミのプロテクターがついてます
目立った傷汚れはないと思います
ソニーEマウントです
マルミのプロテクターがついてます
商品の説明
17-28mm F/2.8 Di III RXD (A046) | レンズ | TAMRON（タムロン）
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