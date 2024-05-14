【新品・未開封】 Deco M4 2ユニットメッシュWi-Fi TP-Link

商品の詳細

AC1200メッシュWi-FiユニットDecoM42ユニット

ブランド：TP-LinkDeco

セキュリティ規格：WPA2WPAWEP

無線セットアップ：WPS

転送速度（2.4GHz）：300Mbps

Wi-Fi（無線LAN）規格：IEEE802.11ac対応IEEE802.11n対応IEEE802.11a対応IEEE802.11g対応IEEE802.11b対応

転送速度（5GHz）：867Mbps

無線LANルーター機能：IPv6ビームフォーミングメッシュWi-FiMU-MIMO4K通信対応バンドステアリングゲストポート

ポート数：2ポート

アンテナ数：2本

【新品・未開封】DecoM42ユニットメッシュWi-FiTP-Link

カラー...ホワイトTP-LinkDecoM411acnP−LINKDECOM4R2P−LINKDECOM4R2P



IP種類:IPV6

LAN種類:ETHERNET

MU−MIMO対応有

color:WHITE

アンテナ数:1X1

セキュリティ機能有

メッシュネットワーク対応有

伝送方式:共用

有線LAN規格:1000BASE−TX

無線通信機能:IEEE802.11a/b/g/n/ac



#TP−LINKTechnologies

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ケーブル...有線ワイヤレス(無線)

インターフェース...有線LAN,無線LAN(Wi-Fi)