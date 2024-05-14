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【新品・未開封】 Deco M4 2ユニットメッシュWi-Fi TP-Link
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￥2450税込
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商品の詳細
AC1200メッシュWi-FiユニットDecoM42ユニット
ブランド：TP-LinkDeco
セキュリティ規格：WPA2WPAWEP
無線セットアップ：WPS
転送速度（2.4GHz）：300Mbps
Wi-Fi（無線LAN）規格：IEEE802.11ac対応IEEE802.11n対応IEEE802.11a対応IEEE802.11g対応IEEE802.11b対応
転送速度（5GHz）：867Mbps
無線LANルーター機能：IPv6ビームフォーミングメッシュWi-FiMU-MIMO4K通信対応バンドステアリングゲストポート
ポート数：2ポート
アンテナ数：2本
【新品・未開封】DecoM42ユニットメッシュWi-FiTP-Link
カラー...ホワイトTP-LinkDecoM411acnP−LINKDECOM4R2P−LINKDECOM4R2P
IP種類:IPV6
LAN種類:ETHERNET
MU−MIMO対応有
color:WHITE
アンテナ数:1X1
セキュリティ機能有
メッシュネットワーク対応有
伝送方式:共用
有線LAN規格:1000BASE−TX
無線通信機能:IEEE802.11a/b/g/n/ac
#TP−LINKTechnologies
#TP−LINK
ケーブル...有線ワイヤレス(無線)
インターフェース...有線LAN,無線LAN(Wi-Fi)
ブランド：TP-LinkDeco
セキュリティ規格：WPA2WPAWEP
無線セットアップ：WPS
転送速度（2.4GHz）：300Mbps
Wi-Fi（無線LAN）規格：IEEE802.11ac対応IEEE802.11n対応IEEE802.11a対応IEEE802.11g対応IEEE802.11b対応
転送速度（5GHz）：867Mbps
無線LANルーター機能：IPv6ビームフォーミングメッシュWi-FiMU-MIMO4K通信対応バンドステアリングゲストポート
ポート数：2ポート
アンテナ数：2本
【新品・未開封】DecoM42ユニットメッシュWi-FiTP-Link
カラー...ホワイトTP-LinkDecoM411acnP−LINKDECOM4R2P−LINKDECOM4R2P
IP種類:IPV6
LAN種類:ETHERNET
MU−MIMO対応有
color:WHITE
アンテナ数:1X1
セキュリティ機能有
メッシュネットワーク対応有
伝送方式:共用
有線LAN規格:1000BASE−TX
無線通信機能:IEEE802.11a/b/g/n/ac
#TP−LINKTechnologies
#TP−LINK
ケーブル...有線ワイヤレス(無線)
インターフェース...有線LAN,無線LAN(Wi-Fi)
商品の説明
Deco M4 | AC1200 Whole Home Mesh Wi-Fi System | TP-Link Malaysia
TP-Link メッシュ Wi-Fi システム 無線LAN AC1200 867 + 300 Mbps デュアルバンド 中継器 Deco M4 2ユニット ホワイト
Deco M4 | AC1200 メッシュWi-Fiユニット | TP-Link 日本
Deco M4 | AC1200 メッシュWi-Fiユニット | TP-Link 日本
TP-Link メッシュ Wi-Fi システム 無線LANルータ― AC1200 867 + 300 Mbps デュアルバンド Deco M4 2ユニット ホワイト & スイッチングハブ ギガビット 5ポート 10/100/1000Mbps プラスチック筺体 3年保証 TL-SG1005D
TP-Link Deco M4 2ユニット メッシュ Wi-Fi 無線LAN - PC周辺機器
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