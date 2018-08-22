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BUFFALO LS210D0201N ネットワーク対応HDD 2TB 美品
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￥2340税込
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商品の詳細
ご覧いただきありがとうございます。
出品物は『BUFFALO』LS210D0201N
ネットワーク対応HDD（NAS）2TB
になります。
購入し、初期設定までしましたが、アップロードする事なく置物になってしまってたので、この先使う事も無いだろうと思い出品しました。
詳細は以下の通りです。（メルカリの自動入力）
CATEGORY_HDD:NAS
LANインタフェイス:ワイヤード
RACKMOUNT:NO
RAID−LEVEL0:NO
RAID−LEVEL1:NO
RAID−LEVEL3:NO
RAID−LEVEL5:NO
RAID−LEVELOTH:NO
THUNDERBOLT:NO
color:BLACK
ストレージ種類:HDD
外付けタイプ:据置
接続インタフェイス:イーサネット
本体タイプ:外付けタイプ
#バッファロー
#BUFFALO
#NAS
#ネットワーク対応HDD
#2TB
種類···NAS(ネットワークHDD)
メモリ容量···1TB～2TB未満
お安く出しますので、申し訳ありませんが値下げはご了承ください。
ご検討よろしくお願いします。
出品物は『BUFFALO』LS210D0201N
ネットワーク対応HDD（NAS）2TB
になります。
購入し、初期設定までしましたが、アップロードする事なく置物になってしまってたので、この先使う事も無いだろうと思い出品しました。
詳細は以下の通りです。（メルカリの自動入力）
CATEGORY_HDD:NAS
LANインタフェイス:ワイヤード
RACKMOUNT:NO
RAID−LEVEL0:NO
RAID−LEVEL1:NO
RAID−LEVEL3:NO
RAID−LEVEL5:NO
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THUNDERBOLT:NO
color:BLACK
ストレージ種類:HDD
外付けタイプ:据置
接続インタフェイス:イーサネット
本体タイプ:外付けタイプ
#バッファロー
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#2TB
種類···NAS(ネットワークHDD)
メモリ容量···1TB～2TB未満
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商品の説明
LS210D0201N : ネットワーク対応HDD(NAS) : LinkStation | バッファロー
BUFFALO NAS スマホ/タブレット/PC対応 ネットワークHDD 2TB LS210D0201N 【エントリーモデル】 ブラック
BUFFALO NAS スマホ/タブレット/PC対応 ネットワークHDD 2TB LS210D0201N 【エントリーモデル】 ブラック
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BUFFALO NAS スマホ/タブレット/PC対応 ネットワークHDD 2TB LS210D0201N 【エントリーモデル】 ブラック
LS210D0201N : ネットワーク対応HDD(NAS) : LinkStation | バッファロー
LS210D0201N : ネットワーク対応HDD(NAS) : LinkStation | バッファロー
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BUFFALO LS210D0201N ネットワーク対応HDD 2TB 美品 - PC周辺機器
BUFFALO NAS スマホ/タブレット/PC対応 ネットワークHDD 2TB LS210D0201N 【エントリーモデル】 ブラック
Amazon.co.jp: BUFFALO NAS スマホ/タブレット/PC対応 ネットワークHDD ...
LS210D0201N : ネットワーク対応HDD(NAS) : LinkStation | バッファロー
BUFFALO NAS スマホ/タブレット/PC対応 ネットワークHDD 2TB LS210D0201N 【エントリーモデル】 ブラック
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