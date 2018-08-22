BUFFALO LS210D0201N ネットワーク対応HDD 2TB 美品 - PC周辺機器

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BUFFALO LS210D0201N ネットワーク対応HDD 2TB 美品

バッファロー

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BUFFALO LS210D0201N ネットワーク対応HDD 2TB 美品
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商品の詳細

ご覧いただきありがとうございます。

出品物は『BUFFALO』LS210D0201N

ネットワーク対応HDD（NAS）2TB

になります。

購入し、初期設定までしましたが、アップロードする事なく置物になってしまってたので、この先使う事も無いだろうと思い出品しました。

詳細は以下の通りです。（メルカリの自動入力）
CATEGORY_HDD:NAS
LANインタフェイス:ワイヤード
RACKMOUNT:NO
RAID−LEVEL0:NO
RAID−LEVEL1:NO
RAID−LEVEL3:NO
RAID−LEVEL5:NO
RAID−LEVELOTH:NO
THUNDERBOLT:NO
color:BLACK
ストレージ種類:HDD
外付けタイプ:据置
接続インタフェイス:イーサネット
本体タイプ:外付けタイプ

#バッファロー
#BUFFALO
#NAS
#ネットワーク対応HDD
#2TB

種類···NAS(ネットワークHDD)

メモリ容量···1TB～2TB未満

お安く出しますので、申し訳ありませんが値下げはご了承ください。

ご検討よろしくお願いします。

商品の説明

BUFFALO LS210D0201N ネットワーク対応HDD 2TB 美品
LS210D0201N : ネットワーク対応HDD(NAS) : LinkStation | バッファロー
BUFFALO LS210D0201N ネットワーク対応HDD 2TB 美品
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