BUFFALO LS210D0201N ネットワーク対応HDD 2TB 美品 - PC周辺機器

商品の詳細

ご覧いただきありがとうございます。



出品物は『BUFFALO』LS210D0201N



ネットワーク対応HDD（NAS）2TB



になります。



購入し、初期設定までしましたが、アップロードする事なく置物になってしまってたので、この先使う事も無いだろうと思い出品しました。



詳細は以下の通りです。（メルカリの自動入力）

CATEGORY_HDD:NAS

LANインタフェイス:ワイヤード

RACKMOUNT:NO

RAID−LEVEL0:NO

RAID−LEVEL1:NO

RAID−LEVEL3:NO

RAID−LEVEL5:NO

RAID−LEVELOTH:NO

THUNDERBOLT:NO

color:BLACK

ストレージ種類:HDD

外付けタイプ:据置

接続インタフェイス:イーサネット

本体タイプ:外付けタイプ



#バッファロー

#BUFFALO

#NAS

#ネットワーク対応HDD

#2TB



種類···NAS(ネットワークHDD)



メモリ容量···1TB～2TB未満



お安く出しますので、申し訳ありませんが値下げはご了承ください。



ご検討よろしくお願いします。