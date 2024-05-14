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intel Core i7-6700T skylake
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商品の詳細
INTELCOREi7-6700T2.80GHz,Skylake,LGA1151
4コア8スレッド
インテルHDグラフィックス530
6世代のCorei7デスクトップ用CPUです。
TバージョンはTDP35W（一般用は65W）で低電力システムにメリット
付属品はありません、CPUのみ
中古品でありますことを御了承ください。
よろしくお願い致します。
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商品の説明
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