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intel Core i7-6700T skylake

Gterse

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intel Core i7-6700T skylake
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商品の詳細

INTELCOREi7-6700T2.80GHz,Skylake,LGA1151
4コア8スレッド
インテルHDグラフィックス530
6世代のCorei7デスクトップ用CPUです。
TバージョンはTDP35W（一般用は65W）で低電力システムにメリット

付属品はありません、CPUのみ
中古品でありますことを御了承ください。

よろしくお願い致します。

商品の説明

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