intel Core i7-6700T skylake

商品の詳細

INTELCOREi7-6700T2.80GHz,Skylake,LGA1151

4コア8スレッド

インテルHDグラフィックス530

6世代のCorei7デスクトップ用CPUです。

TバージョンはTDP35W（一般用は65W）で低電力システムにメリット



付属品はありません、CPUのみ

中古品でありますことを御了承ください。



よろしくお願い致します。