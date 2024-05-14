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Logicool G ロジクール G PRO X SUPERLIGHT
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商品の詳細
ケーブル、ドングル、レシーバー付属で正常に動作します。
底面を汎用ソールが張り付けれるように改良してあります。
種類...マウス
ゲーミングマウスの人気モデル/シリーズ...logicoolPROXsuperlight
ケーブル...ワイヤレス(無線)
#Logicool
#Gpro
#ゲーミングマウス
底面を汎用ソールが張り付けれるように改良してあります。
種類...マウス
ゲーミングマウスの人気モデル/シリーズ...logicoolPROXsuperlight
ケーブル...ワイヤレス(無線)
#Logicool
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#ゲーミングマウス
商品の説明
Logicool G ロジクール G PRO X SUPERLIGHT ゲーミングマウス ワイヤレス 自社史上最軽量63g未満 LIGHTSPEED 無線 HERO 25Kセンサー POWERPLAY ワイヤレス充電対応 G-PPD-003WL-BK ブラック 国内正規品
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