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Basilisk Ultimate RZ01-03170100-R3A1
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商品の詳細
こちら1年ほど使用いたしましたが問題なく動作しておりました。特に目立った傷や汚れ等なく比較的美品かと思います。
グリップテープは貼った状態ですので不要であれば取り外して頂ければと思います。
中古品にご理解頂ける方のみご購入ください。
#Razer
グリップテープは貼った状態ですので不要であれば取り外して頂ければと思います。
中古品にご理解頂ける方のみご購入ください。
#Razer
商品の説明
Razer Basilisk Ultimate ゲーミングマウス 高速無線 11ボタン チルトスイッチ Focus+センサー 20000DPI 充電スタンド付 Chroma【日本正規代理店保証品】 RZ01-03170100-R3A1 ブラック
ゲーミングマウス Basilisk Ultimate RZ01-03170100-R3A1 [光学式 /有線／無線(ワイヤレス) /11ボタン /USB]
Basilisk Ultimate RZ01-03170100-R3A1の製品画像 - 価格.com
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