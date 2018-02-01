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MSI Radeon RX 580 ARMOR MK2 8G OC

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商品の詳細

商品は、MSIRadeonRX580ARMORMK28GOCになります。

グラフィックボード換装に伴い出品いたします。
直前まで問題なく使用できておりました。
マイニングやオーバークロックなどは行っていないため、
そこまでの負荷はかかっていないものと存じます。

発送はらくらくメルカリ便を利用いたします。

ご検討の程、よろしくお願いいたします。

商品の説明

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