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MSI Radeon RX 580 ARMOR MK2 8G OC
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商品の詳細
グラフィックボード換装に伴い出品いたします。
直前まで問題なく使用できておりました。
マイニングやオーバークロックなどは行っていないため、
そこまでの負荷はかかっていないものと存じます。
発送はらくらくメルカリ便を利用いたします。
ご検討の程、よろしくお願いいたします。
商品の説明
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