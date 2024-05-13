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Apple Pencil 第一世代 本体のみ A1603 MK0C2J/A ④
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￥2262税込
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商品の詳細
メーカー：Apple(アップル)
品 名：ApplePencil第一世代
品 番：A1603
モデル：MK0C2J/A
【商品内容】
内容物は、掲載写真にあるものが全てとなります。
・ApplePencil本体のみ
【商品状態】
動作確認済み。iPadとの接続、問題ありません。
バッテリー充電はされますが、バッテリーの寿命具合がどの程度かは古い為、分かりません。予めご了承ください。
使用感ある箇所もありますが、出品に際し、丁寧に清掃しチェックしています。
外観状態に関しては、掲載写真にてご判断下さい。
【発送について】
適切な梱包材を使用して丁寧に梱包し発送します。
【その他】
状態判断はあくまで主観での判断となりますが、実物との相違が無いよう心掛けて記載してます。
掲載写真と本文内容をご確認の上、ご検討頂けますと幸いです。
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商品の説明
Apple Pencil（第1世代）
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