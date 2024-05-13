Apple Pencil 第一世代 本体のみ A1603 MK0C2J/A ④

商品の詳細

【概要】

メーカー：Apple(アップル)

品 名：ApplePencil第一世代

品 番：A1603

モデル：MK0C2J/A



【商品内容】

内容物は、掲載写真にあるものが全てとなります。

・ApplePencil本体のみ



【商品状態】

動作確認済み。iPadとの接続、問題ありません。

バッテリー充電はされますが、バッテリーの寿命具合がどの程度かは古い為、分かりません。予めご了承ください。

使用感ある箇所もありますが、出品に際し、丁寧に清掃しチェックしています。

外観状態に関しては、掲載写真にてご判断下さい。



【発送について】

適切な梱包材を使用して丁寧に梱包し発送します。



【その他】

状態判断はあくまで主観での判断となりますが、実物との相違が無いよう心掛けて記載してます。

掲載写真と本文内容をご確認の上、ご検討頂けますと幸いです。



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