- 当日発送
- 送料無料
MOBO Keyboard2
- 販売価格 ：
-
￥1908税込
- 獲得ポイント ：
- 429ポイント
当日発送可 (14:00までのご注文が対象)
- ※
ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
詳しくはこちらよりご確認ください。
利用可
- ※
ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
詳しくはこちらよりご確認ください。
商品の詳細
使用頻度が低いため、売りに出します。
商品は綺麗です。使用頻度は5回程度で定着しなかったので、売りに出します。
中古品に御理解のある方のみ、ご購入ください。
種類···キーボード
ケーブル···ワイヤレス(無線)
商品は綺麗です。使用頻度は5回程度で定着しなかったので、売りに出します。
中古品に御理解のある方のみ、ご購入ください。
種類···キーボード
ケーブル···ワイヤレス(無線)
商品の説明
MOBO Keyboard2
MOBO Keyboard2
MOBO Keyboard2
MOBO Keyboard2
MOBO Keyboard2
MOBO Keyboard2
MOBO Keyboard2
MOBO Keyboard2
MOBO Keyboard2
MOBO Keyboard2
MOBO Keyboard2
MOBO Keyboard2
MOBO Keyboard2
MOBO Keyboard2
家電・スマホ・カメラ・PC/タブレット・PC周辺機器のデイリーランキング
-
-
1
Carl Zeiss 3x12 B 単眼鏡
その他
￥9,200
-
2
庭用脱毛器 Remozer 2 Pro
その他
￥6,665
-
-
-
-
この商品を見ている人におすすめ
-
-
その他
￥2,975
-
ウエア/装備(男性用)
￥1,560
-
ウエア(男性用)
￥2,956
-
ウエア(女性用)
￥1,750
-
ウエア(女性用)
￥1,776
-