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MOBO Keyboard2

モボ

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商品の詳細

使用頻度が低いため、売りに出します。
商品は綺麗です。使用頻度は5回程度で定着しなかったので、売りに出します。
中古品に御理解のある方のみ、ご購入ください。

種類···キーボード

ケーブル···ワイヤレス(無線)

商品の説明

MOBO Keyboard 2 | MOBO
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