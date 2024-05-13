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GPRO superlight white
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商品の詳細
付属品完備。
動作に問題なし。
使用期間3ヶ月。
グリップテープの薄赤色の跡が少し残ってしまっています。
#logicool#razer#ゲーミングマウス
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グリップテープの薄赤色の跡が少し残ってしまっています。
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商品の説明
Logitech G Pro X Superlight Wireless Gaming Mouse White
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