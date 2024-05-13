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APPLE MAGIC TRACKPAD 2

アップル

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APPLE MAGIC TRACKPAD 2
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商品の詳細

APPLEMAGICTRACKPAD2

BLUETOOTH有
color:SILVER
コードタイプ:ワイヤレス
スクロールタイプ:4−WAY
マウスタイプ:TOUCHPAD

#Apple
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裏面は少し傷ありですが美品です！
付属品は無いです。箱も付きません。

種類···マウス

商品の説明

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