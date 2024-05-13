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APPLE MAGIC TRACKPAD 2
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商品の詳細
APPLEMAGICTRACKPAD2
BLUETOOTH有
color:SILVER
コードタイプ:ワイヤレス
スクロールタイプ:4−WAY
マウスタイプ:TOUCHPAD
#Apple
#APPLE
裏面は少し傷ありですが美品です！
付属品は無いです。箱も付きません。
種類···マウス
BLUETOOTH有
color:SILVER
コードタイプ:ワイヤレス
スクロールタイプ:4−WAY
マウスタイプ:TOUCHPAD
#Apple
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裏面は少し傷ありですが美品です！
付属品は無いです。箱も付きません。
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商品の説明
APPLE MAGIC TRACKPAD 2
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APPLE MAGIC TRACKPAD 2
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