PIXUS MG6230

商品の詳細

CanonPIXUSMG6230BR



CART.SYST.INK:SINGLECOLOR

PCプリンタ機能有

USB有無種類:USB2.0

color:BRONZE

イメージスキャナタイプ:フラットベットスキャナ

イメージセンサ:CIS

イーサネット有

カセット給紙対応:有

カラー印刷

ダイレクトプリント機能有無:PictBridge

ディスクレーベルプリント対応有

ビューパネル有

プリント方式:インクジェットプリント

ワイヤレスLAN有

原稿セットタイプ:固定

対応メディアタイプ:マルチタイプ

接続インタフェイス:USB端子

最大出力用紙サイズ:A4判

自動両面印刷有

複写機能有

複合機能有

電源方式(新):AC式



#キヤノン

#Canon