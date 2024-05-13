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PIXUS MG6230

キヤノン

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商品の詳細

CanonPIXUSMG6230BR

CART.SYST.INK:SINGLECOLOR
PCプリンタ機能有
USB有無種類:USB2.0
color:BRONZE
イメージスキャナタイプ:フラットベットスキャナ
イメージセンサ:CIS
イーサネット有
カセット給紙対応:有
カラー印刷
ダイレクトプリント機能有無:PictBridge
ディスクレーベルプリント対応有
ビューパネル有
プリント方式:インクジェットプリント
ワイヤレスLAN有
原稿セットタイプ:固定
対応メディアタイプ:マルチタイプ
接続インタフェイス:USB端子
最大出力用紙サイズ:A4判
自動両面印刷有
複写機能有
複合機能有
電源方式(新):AC式

#キヤノン
#Canon

商品の説明

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