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EPOS ゲーミング \u0026 PCオーディオアンプ GSX 1000 【国内正規品】

ゼンハイザー

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EPOS ゲーミング \u0026 PCオーディオアンプ GSX 1000 【国内正規品】
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商品の詳細

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商品名:EPOSゲーミング\u0026PCオーディオアンプGSX1000【国内正規品】

本体に使用に伴う傷があります(音声入出力や操作に問題はありません)
本体とは関係ありませんが化粧箱の状態が良くありません

アルコール除菌済み
動作確認問題ありません

詳細:
・7.1チャンネルサラウンドサウンド
・直感的な操作性-アルミ仕様のボリューム調整や、タッチ操作が可能なLEDタッチパネル
・サンプリングレート:48.0kHz@16bit4種類のEQセッティング
・国内正規品保証2年間対応機種–PC,MAC※「2.0ch:96.0kHz@24bit」出力はWin8.1以降のみ対応ヘッドホン部:再生周波数帯域:0Hz–48,000Hz
・プリセット–使用シーンに分けて設定を保存可能
・ヘッドホンの推奨インピーダンス:16-150ΩAUX部:再生周波数帯域:1.5Hz–48,000Hz

商品の説明

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