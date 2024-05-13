ゲーミングマウスパッド　まとめ売り

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商品の詳細

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①vaxeepasummer23
新品購入後　　1週間使用

②EsportsTigerWuXiangll
中古品購入後　2、3回使用

③X-raypadAquaControlZeroOrange
中古品購入後　1ヶ月使用

3枚のセット販売です。
色々ローテーションして使用していたので
購入してからの使用頻度はそんなにです。
状態は写真で判断お願いします。
元箱は全てあります。
できればセットで購入して頂きたいですが
一応バラ売り可能です。

商品の説明

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