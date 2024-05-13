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ゲーミングマウスパッド まとめ売り
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商品の詳細
上から
①vaxeepasummer23
新品購入後 1週間使用
②EsportsTigerWuXiangll
中古品購入後 2、3回使用
③X-raypadAquaControlZeroOrange
中古品購入後 1ヶ月使用
3枚のセット販売です。
色々ローテーションして使用していたので
購入してからの使用頻度はそんなにです。
状態は写真で判断お願いします。
元箱は全てあります。
できればセットで購入して頂きたいですが
一応バラ売り可能です。
①vaxeepasummer23
新品購入後 1週間使用
②EsportsTigerWuXiangll
中古品購入後 2、3回使用
③X-raypadAquaControlZeroOrange
中古品購入後 1ヶ月使用
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色々ローテーションして使用していたので
購入してからの使用頻度はそんなにです。
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できればセットで購入して頂きたいですが
一応バラ売り可能です。
商品の説明
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