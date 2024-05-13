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【超美品】BenQ GL2480 TNモニター
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商品の詳細
⚠️動作確認済み、正常に動きます。
⚠️おまけでHDMIケーブルを付属しております。
付属品完備。モニター本体に傷や汚れはありません。
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商品の説明
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