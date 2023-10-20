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G PRO ゲーミングマウス ワイヤレス HERO 25Kセンサー

ロジクール

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G PRO ゲーミングマウス ワイヤレス HERO 25Kセンサー
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商品の詳細

こちらの商品が届く前に購入したマウスを気に入ったので、出品することにいたしました。

こちらの商品です。
https://onl.sc/ayDdVXC

2023/10/20に届いたまま開封しておりません。（写真参照）
ヤマトの宅配袋で届きましたので、シールなど剥がして多少紙が剥がれてますがそのままの形で郵送させていただきます。

★当商品を含めた以下3点セットでの売却も受け付けております
=======
●GPRO：9,000円
●マウスパッドG-PMP-001POWERPLAY：13,000
●913TKLタクタイル日本語配列：16,000円
=======

ご検討のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

商品の説明

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