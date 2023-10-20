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G PRO ゲーミングマウス ワイヤレス HERO 25Kセンサー
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￥3600税込
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商品の詳細
こちらの商品が届く前に購入したマウスを気に入ったので、出品することにいたしました。
こちらの商品です。
https://onl.sc/ayDdVXC
2023/10/20に届いたまま開封しておりません。（写真参照）
ヤマトの宅配袋で届きましたので、シールなど剥がして多少紙が剥がれてますがそのままの形で郵送させていただきます。
★当商品を含めた以下3点セットでの売却も受け付けております
=======
●GPRO：9,000円
●マウスパッドG-PMP-001POWERPLAY：13,000
●913TKLタクタイル日本語配列：16,000円
=======
ご検討のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
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2023/10/20に届いたまま開封しておりません。（写真参照）
ヤマトの宅配袋で届きましたので、シールなど剥がして多少紙が剥がれてますがそのままの形で郵送させていただきます。
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●GPRO：9,000円
●マウスパッドG-PMP-001POWERPLAY：13,000
●913TKLタクタイル日本語配列：16,000円
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ご検討のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
商品の説明
Logicool G PRO ワイヤレス ゲーミングマウス LoL HERO 25Kセンサー LIGHTSPEED 無線 POWERPLAY ワイヤレス充電対応 LIGHTSYNC RGB 80g 軽量 左右対称 FPS G-PPD-002WLLOL2 国内正規品 2年間メーカー保証
Logicool G Pro Wireless ゲーミングマウス 25Kセンサー LIGHTSPEED ワイヤレス LIGHTSYNC RG
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