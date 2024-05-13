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MacBook Air M2 16GB/512GB ほぼ新品になります

アップル

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商品の詳細

昨年購入のMacBookairです。色はミッドナイトで新色です。
GPUは8コアです。
メモリ8GBですと使用用途によっては動作が不安定になりますが、こちらは16GBですのでキビキビ動きます。
あまり使用しておらず美品のまま出品します。
充放電回数10回です。(7月14日現在)
純正付属品（充電器とケーブル）も揃っています。
初期化して発送します。

画面サイズ···13インチ～14.5インチ
CPU種類···AppleM2
OS···MacOS
メモリ···16〜31GB
SSD容量···512～999GB

商品の説明

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