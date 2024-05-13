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サンワダイレクト ドッキングステーション
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商品の詳細
サンワダイレクトドッキングステーションSurfacePro8/Pro7/Pro7Plus/ProX/Go3/Go2/Go専用HDMIUSB×3ポート有線LA
【対応機種】
SurfacePro8、SurfacePro7＋、SurfacePro7
SurfaceProX、SurfaceGo3
SurfaceGo2、SurfaceGo
◆動作確認で使用したのみです。
◆即時購入大歓迎です。
【対応機種】
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商品の説明
USB Type-Cドッキングステーション(スマートフォン・タブレット・iPad ...
USB Type-C ドッキングステーション モバイルタイプ PD/60W対応 4K対応 4in1 HDMI Type-C ロングケーブル ケーブル長1m 400-HUB086LBK
USB Type-C ドッキングステーション スマホ・タブレットスタンドタイプ ...
サンワダイレクト ドッキングステーション Type-C スタンド 縦置き HDMI 2ポート 4K 60Hz PD 100W LAN USB3.2 Mac/Win/iPad対応 400-VGA018
USB Type-Cドッキングステーション（HDMI/VGA対応） USB-CVDK8
サンワダイレクト USB-C ドッキングステーション スタンド型 8in1 USB PD/HDMI 4K / 有線LAN/microSD/SD/USB-A×2 / 3.5mm タブレット iPad・Switch対応 400-HUBC15GM
ドッキングステーション Type-C接続 スタンド型 ノートパソコンスタンド対応 4K/60Hz PD100W 有線LAN対応 400-VGA019
USB3.0 ドッキングステーション スタンドタイプ QWXGA(2048×1152)対応 10in1 HDMI VGA USB3.0×3 USB2.0×2 LAN 音声出力 マイク入力 USB-CVDK3
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ドッキングステーション HDMI2つ 3画面出力対応 USB-C接続 スタンド ...
ドッキングステーション Type-C接続 HDMI2ポート搭載 スタンド型 クラムシェル ノートパソコンスタンド対応 4K/60Hz PD100W 有線LAN対応 400-VGA018
USB Type-C ドッキングステーション 据え置きタイプ PD/60W対応 4K対応 7in1 HDMI USB3.0×4 LAN 3.5mmイヤホンジャック テレワーク リモート 在宅勤務 400-VGA015
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