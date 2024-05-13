サンワダイレクト ドッキングステーション

利用可

当日発送可 (14:00までのご注文が対象)

在庫あり

商品の詳細

サンワダイレクトドッキングステーションSurfacePro8/Pro7/Pro7Plus/ProX/Go3/Go2/Go専用HDMIUSB×3ポート有線LA



【対応機種】

SurfacePro8、SurfacePro7＋、SurfacePro7

SurfaceProX、SurfaceGo3

SurfaceGo2、SurfaceGo



◆動作確認で使用したのみです。

◆即時購入大歓迎です。