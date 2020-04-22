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Geforce RTX2060Super 玄人志向
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商品の詳細
保証切れています。
直前まで不具合はありませんでした。
非喫煙、ペットはいます。
エアダスターで簡単な掃除は行いました。
GG-RTX2060SP-E8GB/DF
#玄人志向
種類···グラフィックボード
メモリ容量···8GB
GPU/シリーズ名···RTX
商品の説明
玄人志向 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER 搭載 グラフィックボード 8GB デュアルファン GALAKURO GAMINGシリーズ GG-RTX2060SP-E8GB/DF
GG-RTX2060SP-E8GB/DF | NVIDIA GEFORCE RTX 2060 Super 搭載 ...
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