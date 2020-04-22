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Geforce RTX2060Super 玄人志向

クロウトシコウ

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Geforce RTX2060Super 玄人志向
Geforce RTX2060Super 玄人志向
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商品の詳細

4年前に購入し使用していました。
保証切れています。
直前まで不具合はありませんでした。
非喫煙、ペットはいます。
エアダスターで簡単な掃除は行いました。


GG-RTX2060SP-E8GB/DF

#玄人志向


種類···グラフィックボード
メモリ容量···8GB
GPU/シリーズ名···RTX

商品の説明

Geforce RTX2060Super 玄人志向
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