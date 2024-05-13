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Tokina FISHEYE 10-17mm F3.5-4.5 DX Fマウント
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￥8188税込
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商品の詳細
魚眼レンズ
708-5
簡易（抗菌）クリーニング,吹上清掃済みです
写真を多く載せましたのでご覧くださいませ。
※ボディ内モーターがある中級機以上のボディにてAF利用となります。
■外観■
使用感少なく中古品としては状態の良いお品です。
画像をご確認ください。
■光学■
レンズクリア
■動作■
動作確認済み
■■付属品■■
前後キャップ
商品画像の物が全てになります、ご確認宜しくお願い致します。
マウント···ニコンFマウント系
商品の説明
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