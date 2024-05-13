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HUMAN MADE PC/TABLET SLEEVE 14INCH

Lterse

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HUMAN MADE PC/TABLET SLEEVE 14INCH
HUMAN MADE PC/TABLET SLEEVE 14INCH
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商品の詳細

HUMANMADEPC/TABLETSLEEVE14INCH

紙封筒のような質感が特徴的なPCケース。16インチ程度までのPCやタブレットに対応しています。内側はクッション性のある中綿キルティング仕様。

品番：HM26GD051
素材：100%POLYETHELANE
COLOR:BEIGE
販売日：2023年9月16日（土）11:00am（日本時間）

humanmade公式オンラインで購入。
新品未使用。

*箱はつきます。

＊取り替え防止のため、返品は受け付けません。

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商品の説明

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