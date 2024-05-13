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サンディスク ポータブルSSD
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商品の詳細
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SanDiskPortableSSD1TB
サンディスク ポータブルSSD
一回接続しましたが
その後未使用になります。
■即購入ok
外付けssd外付けハードディスク
メモリ容量···1TB～2TB未満
#サンディスク
#SanDisk
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サンディスク ポータブルSSD
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商品の説明
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