Intel Core i7 6700 3.4GHz 8M LGA1151 65… - PCパーツ

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Intel Core i7 6700 3.4GHz 8M LGA1151 65…
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商品の詳細
IntelCorei767003.4GHz8MLGA115165W
SR2L2
タイトル、本文のとおりです。正常動作PCから外しており動作確認済です。
らくらくメルカリ便（ネコポス）にて、静電気と衝撃対策を行い発送いたします。
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#CPU
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商品の説明
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