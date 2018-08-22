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バッファロー 外付けHD BUFFALO HD-LC2.0U3-BKF
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￥1994税込
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商品の詳細
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BUFFALOHD-LC2.0U3-BKF
BUSPOWERED:NO
CATEGORY_HDD:HARDDRIVE
RACKMOUNT:NO
RAID−LEVEL0:NO
RAID−LEVEL1:NO
RAID−LEVEL3:NO
RAID−LEVEL5:NO
RAID−LEVELOTH:NO
THUNDERBOLT:NO
USB有無種類:USB3.1
color:BLACK
ゲーム機対応種類:ゲーム機/PC共用
ストレージ種類:HDD
フォームファクター種類:3.5インチ
外付けタイプ:据置
接続インタフェイス:USB端子
本体タイプ:外付けタイプ
#バッファロー
#BUFFALO
種類···外付けハードディスク
ケーブル···有線
商品の説明
HD-LC2.0U3-BKF : 外付けHDD : DriveStation | バッファロー
HD-LC2.0U3-BKF : 外付けHDD : DriveStation | バッファロー
HD-LC2.0U3-BKF : 外付けHDD : DriveStation | バッファロー
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