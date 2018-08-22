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バッファロー　外付けHD BUFFALO HD-LC2.0U3-BKF

バッファロー

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1994税込

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バッファロー　外付けHD BUFFALO HD-LC2.0U3-BKF
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商品の詳細

録画用に購入しましたが、使用しなくなってクローゼットに眠っていたので出品します。
箱に、開けた際の破れが若干あります。

中古品にご理解のある方からのコメントをお待ちしています。


BUFFALOHD-LC2.0U3-BKF

BUSPOWERED:NO
CATEGORY_HDD:HARDDRIVE
RACKMOUNT:NO
RAID−LEVEL0:NO
RAID−LEVEL1:NO
RAID−LEVEL3:NO
RAID−LEVEL5:NO
RAID−LEVELOTH:NO
THUNDERBOLT:NO
USB有無種類:USB3.1
color:BLACK
ゲーム機対応種類:ゲーム機/PC共用
ストレージ種類:HDD
フォームファクター種類:3.5インチ
外付けタイプ:据置
接続インタフェイス:USB端子
本体タイプ:外付けタイプ

#バッファロー
#BUFFALO


種類···外付けハードディスク

ケーブル···有線

商品の説明

バッファロー　外付けHD BUFFALO HD-LC2.0U3-BKF
HD-LC2.0U3-BKF : 外付けHDD : DriveStation | バッファロー

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HD-LC2.0U3-BKF : 外付けHDD : DriveStation | バッファロー

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HD-LC2.0U3-BKF : 外付けHDD : DriveStation | バッファロー

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