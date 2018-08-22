バッファロー　外付けHD BUFFALO HD-LC2.0U3-BKF

商品の詳細

録画用に購入しましたが、使用しなくなってクローゼットに眠っていたので出品します。

箱に、開けた際の破れが若干あります。



中古品にご理解のある方からのコメントをお待ちしています。





BUFFALOHD-LC2.0U3-BKF



BUSPOWERED:NO

CATEGORY_HDD:HARDDRIVE

RACKMOUNT:NO

RAID−LEVEL0:NO

RAID−LEVEL1:NO

RAID−LEVEL3:NO

RAID−LEVEL5:NO

RAID−LEVELOTH:NO

THUNDERBOLT:NO

USB有無種類:USB3.1

color:BLACK

ゲーム機対応種類:ゲーム機/PC共用

ストレージ種類:HDD

フォームファクター種類:3.5インチ

外付けタイプ:据置

接続インタフェイス:USB端子

本体タイプ:外付けタイプ



#バッファロー

#BUFFALO





種類···外付けハードディスク



ケーブル···有線