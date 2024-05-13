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Victor・JVC alneo XA-C51-S 値下げ
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商品の詳細
使う機会を見失い、、、
欲しい方譲ります。
お手頃価格だと思います‼︎
値下げ交渉はお気持ちでさせていただきます‼︎
Victor・JVCalneoXA-C51-S
MICROPHONEBI:MICROPHONE
USB有無種類:USB2.0
W−LAN:NOW−LAN
color:SILVER
エンコーダ内蔵/非内蔵:エンコーダ内蔵
ディスプレイタイプ_ST:OLED
ポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ
ラジオ・FMバンド:FMワイド
内蔵メモリ有無種類:半導体
圧縮音楽再生機能有無種類:WMA/MP3
記録媒体(新):内蔵メモリのみ
#日本ビクター
#Victor・JVC
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Victor・JVCalneoXA-C51-S
MICROPHONEBI:MICROPHONE
USB有無種類:USB2.0
W−LAN:NOW−LAN
color:SILVER
エンコーダ内蔵/非内蔵:エンコーダ内蔵
ディスプレイタイプ_ST:OLED
ポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ
ラジオ・FMバンド:FMワイド
内蔵メモリ有無種類:半導体
圧縮音楽再生機能有無種類:WMA/MP3
記録媒体(新):内蔵メモリのみ
#日本ビクター
#Victor・JVC
商品の説明
2023年最新】XA-MP51の人気アイテム - メルカリ
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