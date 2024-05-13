Victor・JVC alneo XA-C51-S 値下げ

商品の詳細

使う機会を見失い、、、

欲しい方譲ります。



お手頃価格だと思います‼︎

値下げ交渉はお気持ちでさせていただきます‼︎





Victor・JVCalneoXA-C51-S



MICROPHONEBI:MICROPHONE

USB有無種類:USB2.0

W−LAN:NOW−LAN

color:SILVER

エンコーダ内蔵/非内蔵:エンコーダ内蔵

ディスプレイタイプ_ST:OLED

ポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ

ラジオ・FMバンド:FMワイド

内蔵メモリ有無種類:半導体

圧縮音楽再生機能有無種類:WMA/MP3

記録媒体(新):内蔵メモリのみ



#日本ビクター

#Victor・JVC