- 当日発送
- 送料無料
DOCKCASE 6-in-1 usb c ハブ マルチメディアハブ
- 販売価格 ：
-
￥2212税込
- 獲得ポイント ：
- 383ポイント
当日発送可 (14:00までのご注文が対象)
- ※
ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
詳しくはこちらよりご確認ください。
利用可
- ※
ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
詳しくはこちらよりご確認ください。
商品の詳細
6-in-1
usbc
マルチメディアハブ
6in1USBハブ
100WPD3.0
USB-C充電ポート
4K60HzHDMIポート
LANポート
USB-C3.2データーポート
USB-A3.2データーポート×2
1000MbpsLANポート
4K＠60HzHDMIポート
5Gbps高速データ転送
マイクロSDが使えるものと、誤って購入してしまった為、未使用にて保管しておりました。
商品の説明
DOCKCASE 6-in-1 usb c ハブ（クリア版）：1000Mbps LANポート、4K＠60Hz HDMIポート、5Gbps高速データ転送、PD100W急速充電、機能拡張、互換性・放熱性に マルチメディアハブ （黒）
DOCKCASE 6-in-1 usb c ハブ：1000Mbps LANポート、4K＠60Hz HDMIポート、5Gbps高速データ転送、PD100W急速充電、機能拡張、互換性・放熱性に マルチメディアハブ
DOCKCASE 6-in-1 usb c ハブ（スケルトン版）：1000Mbps LANポート、4K＠60Hz HDMIポート、5Gbps高速データ転送、PD100W急速充電、機能拡張、互換性・放熱性に マルチメディアハブ （銀）
DOCKCASE 6-in-1 usb c ハブ：1000Mbps LANポート、4K＠60Hz HDMIポート、5Gbps高速データ転送、PD100W急速充電、機能拡張、互換性・放熱性に マルチメディアハブ
Amazon | DOCKCASE 6-in-1 usb c ハブ HDディスプレイ搭載 PD100W急速 ...
DOCKCASE 6-in-1 usb c ハブ：1000Mbps LANポート、4K＠60Hz HDMIポート、5Gbps高速データ転送、PD100W急速充電、機能拡張、互換性・放熱性に マルチメディアハブ
DOCKCASE 6-in-1 usb c ハブ（クリア版）：1000Mbps LANポート、4K＠60Hz HDMIポート、5Gbps高速データ転送、PD100W急速充電、機能拡張、互換性・放熱性に マルチメディアハブ （黒）
Amazon | DOCKCASE 6-in-1 usb c ハブ（クリア版）：1000Mbps LAN ...
Amazon | DOCKCASE 6-in-1 usb c ハブ：1000Mbps LANポート、4K＠60Hz ...
Amazon | DOCKCASE 9-in-1 USB-Cハブ：1000Mbps LANポート ...
Amazon | DOCKCASE 6-in-1 usb c ハブ HDディスプレイ搭載 PD100W急速 ...
Amazon.co.jp: DOCKCASE 6-in-1 usb c Hub: 1000Mbps LAN Port, 4K ...
Amazon | DOCKCASE 6-in-1 usb c ハブ HDディスプレイ搭載 PD100W急速 ...
超格安価格 DOCKCASE 9-in-1 LANポート 1000Mbps USB-Cハブ PC周辺機器 ...
家電・スマホ・カメラ・PC/タブレット・PC周辺機器のデイリーランキング
この商品を見ている人におすすめ
-
-
ポケモンカードゲーム
￥2,144
-
その他
￥2,239
-
ポケモンカードゲーム
￥2,016
-
キャラクターグッズ
￥2,955
-
その他
￥2,410
-