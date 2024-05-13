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DOCKCASE 6-in-1 usb c ハブ マルチメディアハブ

Mterse

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DOCKCASE 6-in-1 usb c ハブ マルチメディアハブ
DOCKCASE 6-in-1 usb c ハブ マルチメディアハブ
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商品の詳細

DOCKCASE
6-in-1
usbc
マルチメディアハブ

6in1USBハブ
100WPD3.0
USB-C充電ポート
4K60HzHDMIポート
LANポート
USB-C3.2データーポート
USB-A3.2データーポート×2

1000MbpsLANポート
4K＠60HzHDMIポート
5Gbps高速データ転送

マイクロSDが使えるものと、誤って購入してしまった為、未使用にて保管しておりました。

商品の説明

DOCKCASE 6-in-1 usb c ハブ マルチメディアハブ
DOCKCASE 6-in-1 usb c ハブ（クリア版）：1000Mbps LANポート、4K＠60Hz HDMIポート、5Gbps高速データ転送、PD100W急速充電、機能拡張、互換性・放熱性に マルチメディアハブ （黒）

DOCKCASE 6-in-1 usb c ハブ マルチメディアハブ
DOCKCASE 6-in-1 usb c ハブ：1000Mbps LANポート、4K＠60Hz HDMIポート、5Gbps高速データ転送、PD100W急速充電、機能拡張、互換性・放熱性に マルチメディアハブ

DOCKCASE 6-in-1 usb c ハブ マルチメディアハブ
DOCKCASE 6-in-1 usb c ハブ（スケルトン版）：1000Mbps LANポート、4K＠60Hz HDMIポート、5Gbps高速データ転送、PD100W急速充電、機能拡張、互換性・放熱性に マルチメディアハブ （銀）

DOCKCASE 6-in-1 usb c ハブ マルチメディアハブ
DOCKCASE 6-in-1 usb c ハブ：1000Mbps LANポート、4K＠60Hz HDMIポート、5Gbps高速データ転送、PD100W急速充電、機能拡張、互換性・放熱性に マルチメディアハブ

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DOCKCASE 6-in-1 usb c ハブ：1000Mbps LANポート、4K＠60Hz HDMIポート、5Gbps高速データ転送、PD100W急速充電、機能拡張、互換性・放熱性に マルチメディアハブ

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DOCKCASE 6-in-1 usb c ハブ（クリア版）：1000Mbps LANポート、4K＠60Hz HDMIポート、5Gbps高速データ転送、PD100W急速充電、機能拡張、互換性・放熱性に マルチメディアハブ （黒）

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