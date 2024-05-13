【純正】surface Proタイプカバー

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Xterse

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商品の詳細

Microsoft
surfacePro5,6,7
キーボード
モデル　1725

最近まで使っており、不具合などはありませんが、中古になりますので、ご理解いただける方へ。

目立った汚れや傷はありませんが、
多少の使用感はあります。

商品の説明

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