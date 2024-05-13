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【純正】surface Proタイプカバー
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商品の詳細
surfacePro5,6,7
キーボード
モデル 1725
最近まで使っており、不具合などはありませんが、中古になりますので、ご理解いただける方へ。
目立った汚れや傷はありませんが、
多少の使用感はあります。
商品の説明
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