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HUNTSMAN MINI 60%
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商品の詳細
日本語配列60%です。
買ってすぐの頃にキーキャップを変えて使用したためあまり使用感はないかとおもいます。
キーキャップは全て外して全体も含め消毒済みです。
ケーブルも付属のものはほとんど使用していなかったため袋に入れて保管しておりました。
#Razer
#Huntsmanmini
#ゲーミングキーボード
商品の説明
60% 小型のゲーミングキーボード - Razer Huntsman Mini | Razer 日本
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