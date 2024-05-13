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MacBook Air 13 inch M1 8GB 512GB 2020
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￥28080税込
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商品の詳細
MacBookAir13inchM18GB512GB2020
動作確認済み
・キズや汚れがありますが良いコンディションです。
・問題なく使用できます。
.側面の角に大きな傷が2つあります。写真でご確認ください。
Wi-Fiok
Bluetoothok
スピーカーok
カメラok
Airdropok
タッチバー ok
付属品:充電器とケーブルと箱の説明書
製品年式···2020
CPU種類···AppleM1
メモリ···8～15GB
SSD容量···512～999GB
画面サイズ···13～14.4インチ
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・問題なく使用できます。
.側面の角に大きな傷が2つあります。写真でご確認ください。
Wi-Fiok
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スピーカーok
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Airdropok
タッチバー ok
付属品:充電器とケーブルと箱の説明書
製品年式···2020
CPU種類···AppleM1
メモリ···8～15GB
SSD容量···512～999GB
画面サイズ···13～14.4インチ
商品の説明
MacBook Air (M1, 2020) - 技術仕様 (日本)
M1チップ搭載13インチMacBook Air - スペースグレイ
Apple MacBook Air M1 2020(13インチAir,8GB RAM,256GB SSD,8コアCPU/7コアGPU) ゴールド (整備済み品)
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