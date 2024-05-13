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MacBook Air 13 inch M1 8GB 512GB 2020

アップル

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MacBook Air 13 inch M1 8GB 512GB 2020
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商品の詳細

MacBookAir13inchM18GB512GB2020

動作確認済み
・キズや汚れがありますが良いコンディションです。
・問題なく使用できます。
.側面の角に大きな傷が2つあります。写真でご確認ください。

Wi-Fiok
Bluetoothok
スピーカーok
カメラok
Airdropok
タッチバー　ok

付属品:充電器とケーブルと箱の説明書



製品年式···2020
CPU種類···AppleM1
メモリ···8～15GB
SSD容量···512～999GB

画面サイズ···13～14.4インチ

商品の説明

MacBook Air 13 inch M1 8GB 512GB 2020
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