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プロステージ ヘアケアプロフェッショナル ヘアトリートメント 超音波アイロン
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￥13866税込
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商品の詳細
プロステージヘアアイロン
充電式（専用ACアダプター・専用充電スタンド使用）電源入力AC100-240V50/60Hz（ACアダプター）仕様電池リチウムイオン充電池消費電力4.5W（充電時）充電時間約3時間（無接点充電による充電）
動作時間約25分（10秒動作→2秒停止を約150回繰り返した場合）自動電源OFF電源ON時、待機時間10分経過でOFF本体サイズ約282(W)×32(D)×39(H)mm本体質量約260g防水性能IPX7基準※（本体）
定価41800円のヘアアイロンです。
プロステージ超音波アイロンで検索すれば詳しく出てくるかと思います。
購入しましたが使用せず新品未開封品です。
充電式（専用ACアダプター・専用充電スタンド使用）電源入力AC100-240V50/60Hz（ACアダプター）仕様電池リチウムイオン充電池消費電力4.5W（充電時）充電時間約3時間（無接点充電による充電）
動作時間約25分（10秒動作→2秒停止を約150回繰り返した場合）自動電源OFF電源ON時、待機時間10分経過でOFF本体サイズ約282(W)×32(D)×39(H)mm本体質量約260g防水性能IPX7基準※（本体）
定価41800円のヘアアイロンです。
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商品の説明
【送料無料】PROSTAGE プロステージ プロフェッショナル ヘアトリートメント超音波アイロン KPS-T810/K KOIZUMI コイズミ 小泉成器
正規販売店】PROSTAGE プロステージ プロフェッショナル ヘア ...
プロステージ プロフェッショナル ヘアトリートメント超音波アイロン KPS-T81
PROSTAGE（プロステージ）｜滝川株式会社
PROSTAGE KPS-T810/K 超音波アイロンの業務用通販サイト【b-zone】(REVO+)
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正規販売店】PROSTAGE プロステージ プロフェッショナル ヘア ...
プロフェッショナル・ヘアトリートメント超音波アイロン｜KOIZUMIの ...
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PROSTAGE プロステージ超音波ヘアアイロン ブラック KPS-T810-
KOIZUMI コイズミ Prostageプロフェッショナル ヘアアイロン-
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