プロステージ ヘアケアプロフェッショナル ヘアトリートメント 超音波アイロン

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商品の詳細

プロステージヘアアイロン



充電式（専用ACアダプター・専用充電スタンド使用）電源入力AC100-240V50/60Hz（ACアダプター）仕様電池リチウムイオン充電池消費電力4.5W（充電時）充電時間約3時間（無接点充電による充電）



動作時間約25分（10秒動作→2秒停止を約150回繰り返した場合）自動電源OFF電源ON時、待機時間10分経過でOFF本体サイズ約282(W)×32(D)×39(H)mm本体質量約260g防水性能IPX7基準※（本体）



定価41800円のヘアアイロンです。

プロステージ超音波アイロンで検索すれば詳しく出てくるかと思います。

購入しましたが使用せず新品未開封品です。