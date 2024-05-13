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プロステージ ヘアケアプロフェッショナル ヘアトリートメント 超音波アイロン
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プロステージ ヘアケアプロフェッショナル ヘアトリートメント 超音波アイロン

Rterse

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プロステージ ヘアケアプロフェッショナル ヘアトリートメント 超音波アイロン
プロステージ ヘアケアプロフェッショナル ヘアトリートメント 超音波アイロン
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

プロステージヘアアイロン

充電式（専用ACアダプター・専用充電スタンド使用）電源入力AC100-240V50/60Hz（ACアダプター）仕様電池リチウムイオン充電池消費電力4.5W（充電時）充電時間約3時間（無接点充電による充電）

動作時間約25分（10秒動作→2秒停止を約150回繰り返した場合）自動電源OFF電源ON時、待機時間10分経過でOFF本体サイズ約282(W)×32(D)×39(H)mm本体質量約260g防水性能IPX7基準※（本体）

定価41800円のヘアアイロンです。
プロステージ超音波アイロンで検索すれば詳しく出てくるかと思います。
購入しましたが使用せず新品未開封品です。

商品の説明

プロステージ ヘアケアプロフェッショナル ヘアトリートメント 超音波アイロン
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