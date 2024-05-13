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TAMRON 150-600mm F5-6.3 Di VC USD

ニコン

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TAMRON 150-600mm F5-6.3 Di VC USD
TAMRON 150-600mm F5-6.3 Di VC USD
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商品の詳細

Nikon対応　TAMRON150-600mmF5-6.3DiVCUSDです。

状態は、チリ・カビ少々ありますが撮影には問題ない程度です。
カメラのキタムラにてメンテナンスサービス済
本体スレ小さい傷あり。
大きめな傷などお写真でご確認いただければと思います。

付属品　レンズ本体　前後レンズキャップ　kenko95mmフィルター　フード　持ち運び用レンズケース　元箱

説明書はございません。元箱凹みございます
動作なども正常に動きます。

譲っていただいたものなので、詳しい詳細分かりかねますが、詳しい状態お写真欲しければおっしゃってください。

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マウント···ニコンFマウント系
sonycanoneossigma一眼レフ望遠レンズ

商品の説明

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