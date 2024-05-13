TAMRON 150-600mm F5-6.3 Di VC USD

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商品の詳細

Nikon対応 TAMRON150-600mmF5-6.3DiVCUSDです。



状態は、チリ・カビ少々ありますが撮影には問題ない程度です。

カメラのキタムラにてメンテナンスサービス済

本体スレ小さい傷あり。

大きめな傷などお写真でご確認いただければと思います。



付属品 レンズ本体 前後レンズキャップ kenko95mmフィルター フード 持ち運び用レンズケース 元箱



説明書はございません。元箱凹みございます

動作なども正常に動きます。



譲っていただいたものなので、詳しい詳細分かりかねますが、詳しい状態お写真欲しければおっしゃってください。



即購入○



マウント···ニコンFマウント系

sonycanoneossigma一眼レフ望遠レンズ