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Logicool G813-CK

Cterse

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Logicool G813-CK
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商品の詳細

LogicoolG813-CKクリッキー青軸

1年ほど使用しました。
ほとんどネットサーフィンで使ってました。
簡単に清掃もしました。

中古品ですので神経質な方はご遠慮下さい

PLATFORM:COMPUTER
USB−HUB有無:USBHUB有
USB有無種類:USB2.0
color:BLACK

#LogitechInternational
#Logicool

商品の説明

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