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Logicool G813-CK
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商品の詳細
1年ほど使用しました。
ほとんどネットサーフィンで使ってました。
簡単に清掃もしました。
中古品ですので神経質な方はご遠慮下さい
PLATFORM:COMPUTER
USB−HUB有無:USBHUB有
USB有無種類:USB2.0
color:BLACK
#LogitechInternational
#Logicool
商品の説明
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