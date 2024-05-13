Logicool G813-CK

商品の詳細

LogicoolG813-CKクリッキー青軸



1年ほど使用しました。

ほとんどネットサーフィンで使ってました。

簡単に清掃もしました。



中古品ですので神経質な方はご遠慮下さい



PLATFORM:COMPUTER

USB−HUB有無:USBHUB有

USB有無種類:USB2.0

color:BLACK



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