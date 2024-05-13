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G PRO HERO 25kセンサー
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商品の詳細
先月、アマゾンで中古 非常に良いを購入しました。
手にあわず出品します。
付属品は、写真にあるものです。
グリップテープ HotlineGames2.0PLUS
マウスソールは、CorepadSkatezPRO 予備も1セットあります。
HotlineGames3.0PLUSのソールも1セットあります。
コンパクト便で送ります。
精密機器の為、万が一、動作不良等で返品の場合、送料は購入者負担とさせて頂きます。
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商品の説明
Logicool G PRO ワイヤレス ゲーミングマウス LoL HERO 25Kセンサー LIGHTSPEED 無線 POWERPLAY ワイヤレス充電対応 LIGHTSYNC RGB 80g 軽量 左右対称 FPS G-PPD-002WLLOL2 国内正規品 2年間メーカー保証
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