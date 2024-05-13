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USB type-C トラベルハブ Microsoft
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￥2204税込
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商品の詳細
MicrosoftSurfaceUSB-Cトラベルハブ
定価:￥13200＜新品未使用＞
持ち運びに便利なマルチポートアダプターです。
購入して少々時間が経っているので外箱に多少の汚れはありますが、使用する上では問題ございません。
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商品の説明
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