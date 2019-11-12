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MacBook Pro 16インチ2019
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商品の詳細
第9世代の2.3GHz8コアIntelCorei9プロセッサ（TurboBoost使用時最大4.8GHz）
32GB2,666MHzDDR4メモリ
AMDRadeonPro5500M（8GBGDDR6メモリ搭載）
2TBSSDストレージ
TrueToneを採用した16インチRetinaディスプレイ
Thunderbolt3ポートx4
TouchBarとTouchID
2021年の2月購入した物です。充電回数は2回です。傷はほぼありません。
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AMDRadeonPro5500M（8GBGDDR6メモリ搭載）
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商品の説明
MacBook Pro (16-inch, 2019) - 技術仕様 (日本)
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