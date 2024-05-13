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✨️極美品✨️子機セット Panasonic おたっくす KX-PD304-W
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￥2220税込
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商品の詳細
●商品詳細
Panasonicパナソニック
家庭用電話機 FAX機
パーソナルファックス おたっくす
親機 KXPD304
子機 KXFKD404子機スタンドのセットになります。
カラー ホワイト／白
●状態
とても綺麗な状態です！
動作確認済み❗️
保管されていたものになります！
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#Panasonic
#パナソニック
商品の説明
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