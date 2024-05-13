✨️極美品✨️子機セット Panasonic おたっくす KX-PD304-W

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●商品詳細
Panasonicパナソニック
家庭用電話機　FAX機
パーソナルファックス　おたっくす
親機　KXPD304
子機　KXFKD404子機スタンドのセットになります。
カラー　ホワイト／白

●状態
とても綺麗な状態です！
動作確認済み❗️
保管されていたものになります！


●発送
当日〜1日程度


#Panasonic
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商品の説明

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