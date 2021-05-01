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【未開封】OMEN16 i7 3070ti
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商品の詳細
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外箱に輸送時より汚れあり。
写真の状態のまま発送します。
値下げ不可。
OSWindows11Home
CPUCorei7-12700H
GPURTX3070TiLaptopNVIDIAMax-Q8GB(GDDR6)
画面サイズ16.1インチワイドQHD非光沢
IPSディスプレイ165Hz
NVIDIAG-Sync対応
Eyesafe認定ディスプレイ
メモリ容量16GB(8GB×2)
メモリ規格DDR5-4800
1TBSSD
(PCIeGen4x4NVMeM.2)
(PCIeGen4NVMeM.2空×1)
インターフェース
HDMI2.1出力端子×1
Thunderbolt4withUSB4Type-C40Gbps×2
(PowerDelivery、DisplayPort1.4、電源オフUSBチャージ機能対応)
USBType-A5Gbps×3
(うち1ポートは電源オフUSBチャージ機能対応)
ネットワークポート(RJ45)×1
ヘッドフォン出力/
マイク入力コンボポート×1
SDスロット
#日本HP#HP#PC#パソコン#ゲーミング#ゲーミングPC#ゲーミングパソコン#ゲーミングノート#ゲーミングノートPC#ゲーミングノートパソコン#クリエイターノート
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CPUCorei7-12700H
GPURTX3070TiLaptopNVIDIAMax-Q8GB(GDDR6)
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商品の説明
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OMEN 16 2021 Intel Laptop | HP® Official Site
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