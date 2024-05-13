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玄人志向 NVIDIA GeForce GTX1650
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商品の詳細
NVIDIAGEFORCEGTX1650搭載PCI-ExpressグラフィックボードGDDR6
#NVIDIA
GPU/シリーズ名...GTX
箱はあります。
去年の1月にアマゾンで27,000円で新品購入しました。
1年半ぐらい大事に使っていたので動作は問題ないです。軽くエアダスターできれいにしました。
丁寧に梱包し発送致します。
#NVIDIA
GPU/シリーズ名...GTX
箱はあります。
去年の1月にアマゾンで27,000円で新品購入しました。
1年半ぐらい大事に使っていたので動作は問題ないです。軽くエアダスターできれいにしました。
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商品の説明
玄人志向 NVIDIA GeForce GTX1650搭載 グラフィックボード GDDR6 4GB デュアルファン・補助電源なしモデル GF-GTX1650D6-E4GB/DF3
玄人志向 NVIDIA GeForce GTX 1650 搭載 グラフィックボード 4GB デュアルファン GF-GTX1650-E4GB/OC/DF
玄人志向 NVIDIA GeForce GTX1650搭載 グラフィックボード GDDR6 4GB デュアルファン・補助電源ありモデル GF-GTX1650D6-E4GB/DF2
GF-GTX1650D6-E4GB/DF3 | NVIDIA GEFORCE GTX 1650 搭載 PCI-Express ...
GF-GTX1650D6-E4GB/DF3 | NVIDIA GEFORCE GTX 1650 搭載 PCI-Express ...
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