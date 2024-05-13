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i5-9400F ASRock Z390マザー メモリ32GB セット

Bterse

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i5-9400F ASRock Z390マザー メモリ32GB セット
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商品の詳細

システム変更により、出品しました。
先日まで使用していたので、動作には問題ありません。

【出品物】
i5-9400F
ASRockZ390PhantomGaming4
G.SKILLDDR426668GB×4

CPUの純正ファン、マザーボードのSATAケーブル、NVMe用ネジは未使用

Z390PhantomGaming4
ブランド：ASRock
対応CPUメーカー：Intel
IntelCPUソケット：IntelLGA1151
Intelチップセット：Z390
フォームファクタ：ATX
メモリーモジュールサイズ：DIMM
メモリー規格：DDR4
メモリースロット数：4本
最大メモリー容量：128GB
SATAポート数：6ポート
PCIExpressx16スロット数：2本
M.2ソケット数：2本

商品の説明

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