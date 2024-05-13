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i5-9400F ASRock Z390マザー メモリ32GB セット
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￥9600税込
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商品の詳細
システム変更により、出品しました。
先日まで使用していたので、動作には問題ありません。
【出品物】
i5-9400F
ASRockZ390PhantomGaming4
G.SKILLDDR426668GB×4
CPUの純正ファン、マザーボードのSATAケーブル、NVMe用ネジは未使用
Z390PhantomGaming4
ブランド：ASRock
対応CPUメーカー：Intel
IntelCPUソケット：IntelLGA1151
Intelチップセット：Z390
フォームファクタ：ATX
メモリーモジュールサイズ：DIMM
メモリー規格：DDR4
メモリースロット数：4本
最大メモリー容量：128GB
SATAポート数：6ポート
PCIExpressx16スロット数：2本
M.2ソケット数：2本
先日まで使用していたので、動作には問題ありません。
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i5-9400F
ASRockZ390PhantomGaming4
G.SKILLDDR426668GB×4
CPUの純正ファン、マザーボードのSATAケーブル、NVMe用ネジは未使用
Z390PhantomGaming4
ブランド：ASRock
対応CPUメーカー：Intel
IntelCPUソケット：IntelLGA1151
Intelチップセット：Z390
フォームファクタ：ATX
メモリーモジュールサイズ：DIMM
メモリー規格：DDR4
メモリースロット数：4本
最大メモリー容量：128GB
SATAポート数：6ポート
PCIExpressx16スロット数：2本
M.2ソケット数：2本
商品の説明
i5-9400F ASRock Z390マザー メモリ32GB セット 独特な 【送料無料 ...
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メモリ32GB付 ☆ Asrock z390 phantom gaming 4-
ASRock Intel Z390 Chipset Motherboard
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