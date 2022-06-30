ASUS ROG Strix G17 G713IM-R7R3060 ケース付き

商品の詳細

商品名：ASUSROGStrixG17G713IM

型番：G713IM-R7R3060



画面サイズ：17.3インチ

画面解像度：1,920×1,080(フルHD)

画面リフレッシュレート：144Hz

CPU：AMDRyzen74800H

OS：Windows11Home64bit日本語版

メモリ：16GB(DDR4-3200)

ストレージ：512GB(PCIExpress3.0x4接続)

GPU：NVIDIAGeForceRTX3060LaptopVRAM6GB

質量：約2.7kg

外部接続：HDMIｘ1,USB3.2(Type-C/Gen2)×1,USB3.2(Type-A/Gen1)×3

音響：スピーカーとマイク内蔵

カメラ：なし

有線LAN：1000BASE-T対応

無線LAN：WiFi6対応

Bluetooth：5.1

色：エクリプスグレー



PCケース付きです。

Logicoolのマウスも別出品しております。

セットでしたら多少の割引も致しますのでコメントお待ちしております。



購入日：2022.06.30

使用頻度：週1回一時間程度



USB-Cは映像出力と充電に対応しています



即購入可