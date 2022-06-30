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ASUS ROG Strix G17 G713IM-R7R3060 ケース付き
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￥31050税込
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商品の詳細
型番：G713IM-R7R3060
画面サイズ：17.3インチ
画面解像度：1,920×1,080(フルHD)
画面リフレッシュレート：144Hz
CPU：AMDRyzen74800H
OS：Windows11Home64bit日本語版
メモリ：16GB(DDR4-3200)
ストレージ：512GB(PCIExpress3.0x4接続)
GPU：NVIDIAGeForceRTX3060LaptopVRAM6GB
質量：約2.7kg
外部接続：HDMIｘ1,USB3.2(Type-C/Gen2)×1,USB3.2(Type-A/Gen1)×3
音響：スピーカーとマイク内蔵
カメラ：なし
有線LAN：1000BASE-T対応
無線LAN：WiFi6対応
Bluetooth：5.1
色：エクリプスグレー
PCケース付きです。
Logicoolのマウスも別出品しております。
セットでしたら多少の割引も致しますのでコメントお待ちしております。
購入日：2022.06.30
使用頻度：週1回一時間程度
USB-Cは映像出力と充電に対応しています
即購入可
商品の説明
ASUS ゲーミングノートPC ROG Strix G17 G713IM ( AMD Ryzen7 4800H 16GB 512GB RTX 3060 Laptop GPU 17.3型 FHD 144Hz ) G713IM-R7R3060 【日本正規代理店品】 エクリプスグレー
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